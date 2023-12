Prestes a fazer 40 anos, MST celebra laços com Havana

Prestes a completar 40 anos — em 22 de janeiro –, o MST enviou recentemente uma delegação do movimento a Cuba para marcar as relações com o regime da ilha.

O encontro realizado no Centro Memorial Martin Luther King, em Havana, foi saudado pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel: “Abraço fraterno aos companheiros do Movimento dos Sem Terra, que iniciaram no Centro Martin Luther King as comemorações dos 40 anos de ações solidárias e de luta compartilhada entre nossos povos”.

O regime cubano oferece bolsas de estudos a jovens universitários ligados ao MST, que se estabelecem na ilha para aprender medicina e agroecologia, por exemplo. A formação política de líderes do movimento que atuam no Brasil também se dá na ilha.