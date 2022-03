Presidente do Podemos anuncia apoio à reeleição de Carlos Moisés em SC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu anunciou o apoio à candidatura à reeleição do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do Republicanos, que apareceu em primeiro nas pesquisas eleitorais mais recentes.

“Estaremos juntos, lutando lado a lado pelo seu trabalho”, declarou Renata, em vídeo divulgado nesta quarta-feira.

Na eleição para o Palácio do Planalto, no entanto, o governador não deverá fazer campanha para Sergio Moro, presidenciável do Podemos, já que o seu partido deverá apoiar o presidente Jair Bolsonaro.