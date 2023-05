Presidente da Unimed deve explicar rescisão de plano de autistas na Alesp

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) apresentou requerimento na Comissão de Saúde para convocar o presidente da Unimed, Omar Abujamra, para prestar esclarecimentos sobre o cancelamento do contrato de pacientes autistas. A solicitação foi confirmada nesta quinta-feira.

Quase 200 denúncias chegaram a deputados estaduais sobre o encerramento unilateral do plano de saúde de pacientes autistas em São Paulo antes do fim do contrato.

“Em alguns casos a Unimed envia e-mail encerrando o plano de saúde alegando que o novo reajuste seria muito alto para parte do contrato”, diz Zimbaldi, no documento em que pede a participação do executivo do plano de saúde na Comissão da Alesp.

Há um debate se a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula os planos de saúde, permite esse tipo de rescisão. O deputado também propõe, em um projeto de lei, a criação da Aresp, uma agência reguladora paulista dos planos de saúde.