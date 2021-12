Preço do cilindro de oxigênio foi maior preocupação dos brasileiros no ano

O Google divulga nesta quarta a lista das “Buscas do Ano 2021”, oferecendo uma retrospectiva com os assuntos, as dúvidas, os acontecimentos e as personalidades que estiveram em alta ao longo do ano de acordo com as pesquisas feitas pelos brasileiros na plataforma.

Uma das categorias é a ‘Quanto Custa’, ou seja, que reúne os assuntos de maior interesse relacionados a este termo para os brasileiros durante o ano.

E veja como a pandemia mobilizou as famílias.

A lista que traz as coisas das quais os brasileiros tiveram maior interesse em saber o preço no ano de 2021 é liderada por uma pergunta: “Quanto custa um cilindro de oxigênio”.

E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda tem coragem de dizer que é “melhor perder a vida do que perder a liberdade”. As famílias brasileiras, pelos dados do Google, não concordam.

Buscas de maior interesse relacionadas ao termo ‘quanto custa’ no Google do Brasil em 2021:

Quanto custa um cilindro de oxigênio

Quanto custa um implante dentário

Quanto custa o teste de Covid-19

Quanto custa um clareamento dental

Quanto custa uma lipo lad

Quanto custa a ECMO

Quanto custa 1 bitcoin

Quanto custa o ingresso do Rock in Rio 2022

Quanto custa uma faculdade de Medicina

Quanto custa a grama do ouro