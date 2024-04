Pré-candidato a prefeito, genro de Lula terá pastor evangélico como vice

Genro de Lula, Danilo Sampaio vai tentar a sorte nas urnas neste ano. Casado com Lurian, a filha mais velha do presidente, ele é pré-candidato a prefeito de Barra dos Coqueiros, cidade de 41.000 habitantes no litoral de Sergipe.

Para compor sua chapa, Sampaio terá como vice um evangélico. Pastor Jadson Alves, do PMN, foi convidado para se unir ao petista, como revelou recentemente a imprensa sergipana.

A coalizão formada pelo genro de Lula ainda terá partidos do centrão de Arthur Lira e nanicos no cenário nacional como a sigla do vice. Sampaio tem frequentado ministérios do governo Lula em busca de apoio político de ministros da gestão petista para ter visibilidade na disputa eleitoral, como revelou o Globo no fim do ano passado.