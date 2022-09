Posse de Rosa junta ministros de Bolsonaro e senadores da CPI da Pandemia

Uma grande fila de carros de autoridades se formou na tarde desta segunda na frente do prédio do STF em Brasília para a posse de Rosa Weber no comando da Corte no lugar do ministro Luiz Fux. Luís Roberto Barroso será empossado vice-presidente do Supremo.

Conforme o Radar mostrou nesta segunda mais cedo, Jair Bolsonaro participaria do evento, mas a sua campanha mudou a informação sobre a sua presença. A cerimônia reúne autoridades do primeiro escalão da política brasileira. O cerimonial do Supremo colocou adversários em filas próximas na plateia.

Os ministros Fábio Faria (Comunicação) e Adolfo Sachsida (Minas e Energia), por exemplo, foram posicionados em uma fileira bem na frente dos senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), algozes do governo Bolsonaro na CPI da Pandemia. No total, seis ministros do governo confirmaram presença, entre eles Ciro Nogueira e o próprio Fábio Faria.

A posse de Rosa reúne cerca de 350 convidados no plenário do Supremo. A ministra não ficará no cargo por dois anos, como manda a tradição, dado que completa 75 anos de idade em outubro do ano que vem, quando os ministros são obrigados a se aposentarem.