Campanha muda informação: Bolsonaro não vai ao STF para posse de Rosa

O Radar publicou há pouco, a partir de informações da campanha do presidente, que ele iria participar da posse da ministra Rosa Weber no STF. Depois da nota surgir no blog, outra fonte da campanha entrou em contato para dizer que o presidente não irá.

A posse da ministra como presidente do STF vai ocorrer às 17h desta segunda. O compromisso ainda não consta na agenda oficial do Palácio do Planalto, mas foi confirmado ao Radar por interlocutores do presidente. Principal adversário de Bolsonaro nas eleições, o ex-presidente Lula foi convidado, mas não irá à cerimônia.

O candidato à reeleição deverá viajar a São Paulo para conceder uma entrevista a um podcast cristão, a partir das 19h30.

Até o momento, o único compromisso oficial do presidente divulgado na sua agenda é uma reunião com o chanceler Carlos Alberto França, prevista para ocorrer das 10h30 às 10h50, no Planalto.

A presença dele no “Podcast Collab”, a partir das 19h30 foi confirmada pelos participantes do projeto e pela campanha. “Teremos a oportunidade de tirar as duvidas que nós jovens cristãos temos a respeito da nossa nação, sociedade e geração”, diz a página do Dunamis Movement. A ex-atriz Karina Bachi também será uma das entrevistadoras.