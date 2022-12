Posse de Lula já tem chefes de Estado de 11 países confirmados

Comandada pela futura primeira-dama, Janja da Silva, a equipe de organização da posse de Lula divulgou há pouco os primeiros nomes de chefes de Estado confirmados para a posse do presidente eleito no dia 1º de janeiro.

O embaixador Fernando Igreja, coordenador do cerimonial do evento, informou que o Itamaraty despachou na segunda-feira os convites, via embaixadas, para todas as nações com relações diplomáticas com o Brasil — o que não inclui a Venezuela.

Até o momento, confirmaram presença na posse os chefes de Estado de 11 países: os presidentes de Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné Bissau e Timor Leste, e o rei da Espanha.