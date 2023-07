Portal da Transparência divulga pagamentos do novo Bolsa Família

Mantido pela CGU, o Portal da Transparência do governo federal vai publicar a partir desta terça a lista de beneficiários e os respectivos pagamentos individualizados do novo Bolsa Família. Os dados estarão disponíveis na consulta “Benefícios ao Cidadão”, inicialmente de março a maio de 2023 — período em que houve um repasse total de 22,7 bilhões de reais em pagamentos.

Será possível acessar a lista completa dos cerca de 20 milhões de beneficiários, com uma média de 7,6 bilhões de reais em pagamentos mensais — com filtros por Estado, município e mês de referência. Os usuários também podem utilizar a busca geral ou os filtros da consulta detalhada para encontrar um beneficiário específico, a partir do nome, CPF ou Número de Identificação Social do beneficiário.

Os dados serão atualizados mensalmente, a partir das informações encaminhadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pelo programa.

