Por que o PL deixou Bolsonaro sem dinheiro na reta final de campanha

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que a campanha de Jair Bolsonaro entrou em estado de falência. Não há dinheiro nem no fundo partidário nem no fundo eleitoral para continuar mantendo o presidente na luta pelo voto.

Como pode faltar dinheiro na campanha do presidente? Simples: o partido usou boa parte dos recursos para construir uma grande bancada na Câmara. Cada deputado com mandato, por exemplo, levou, em média, 500.000 reais do partido. Puxadores de votos levaram um pouco mais.

A previsão dos aliados de Bolsonaro é de que seu partido eleja entre 65 e setenta deputados, a maior bancada do Congresso, que garantiria um fundo bilionário. É isso que importa no PL.