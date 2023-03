Por que o 15 de março se tornou uma data visada para fraudes no Brasil

O “Mapa da Fraude”, pesquisa que monitora golpes no e-commerce, mostra que 2,2% das compras online no dia 15 de março tiveram tentativas de fraude, em 2022. A data em que se celebra o Dia do Consumidor foi criada com o intuito de lembrar e defender os direitos dos clientes, mas virou uma oportunidade para ofertas e aquecimento do varejo.

Apenas o Dia dos Namorados teve mais tentativas de fraude (2,5%) do que o Dia do Consumidor no ano passado. Segundo um dos diretores da ClearSale, Rodrigo Biasini Sanchez, as investidas dos golpistas no dia 15 de março é uma estratégia para evitar que sejam pegos.

“Se fizeram muitas tentativas em um ano dentro de uma data específica, no outro ano, não irão repetir o mesmo comportamento, pois a data fica mais visada para proteção”, avaliou Sanchez. “Os fraudadores tentam implementar uma variação entre as datas comemorativas”, acrescentou.

Em 2021, o Dia do Consumidor foi a 6ª data mais buscada por golpistas, enquanto o Natal estava entre as três datas mais procuradas por fraudadores, mas em 2022, ficou na 8ª posição.

Levantamento da Nubimetrics, plataforma que usa análise de dados para subsidiar vendedores, mostra que os produtos mais procurados neste Dia do Consumidor são cremes, cosméticos e fones de ouvido.

