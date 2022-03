Por que Lula escolheu faltar ao evento de filiação de Alckmin ao PSB

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira convidou Lula a viajar até Brasília para participar da filiação de Geraldo Alckmin ao partido. O petista declinou o convite sem dar justificativas, mas a cúpula socialista entendeu que o ex-presidente não quis ofuscar Alckmin em seu “grande dia”. “As atenções da filiação nesta quarta são todas para o Alckmin. Por isso, Lula não virá, mas Gleisi Hoffmann estará presente”, diz Siqueira.

Até esta terça, não estava prevista sequer a leitura de uma mensagem de Lula ou algo do tipo no evento preparado pelo PSB. Alckmin chegará ao partido com alguns aliados de São Paulo e com muitas conversas para encaminhar, agora que estará de fato na sigla que lhe abrirá caminho para ser vice do PT.