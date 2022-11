Por que Damares não acompanhou Bolsonaro no pronunciamento da derrota

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ausência de Damares Alves ao lado de Jair Bolsonaro no pronunciamento que ele fez nesta terça no Palácio da Alvorada chamou atenção por alguns motivos. O principal deles é que a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos é uma aliada de primeira hora do presidente e acaba de ser eleita senadora pelo Distrito Federal, onde mora.

Damares, inclusive, percorreu o país no segundo turno ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também não estava ao lado do marido durante o discurso.

Questionada pelo Radar sobre por que não acompanhou Bolsonaro, ela apresentou a seguinte justificativa:

“Pelo que entendi eram apenas os ministros”.

Ocorre que o presidente estava acompanhado por 30 pessoas enquanto lia o breve pronunciamento. Destas, 22 realmente são ministros — o único ausente foi Fábio Faria, que havia viajado para São Paulo para ver a família e disse ao Radar ter recebido a autorização do chefe.

Dos oito restantes, quatro são ex-ministros assim como Damares: Gilson Machado, derrotado na disputa pelo Senado em Pernambuco, Rogério Marinho, senador eleito no Rio Grande do Norte, João Roma, que ficou pelo caminho no primeiro turno da disputa pelo Governo da Bahia, e Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro.

Os outros quatro foram os deputados federais Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, e Hélio Lopes, o ex-secretário de Aquicultura e Pesca e senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seif, e o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio Rocha.