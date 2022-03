Por nova fake news, Bia Kicis tem conta bloqueada no YouTube

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Contumaz propagadora de fake news nas redes, a deputada bolsonarista Bia Kicis foi bloqueada no YouTube por sete dias. A presidente da CCJ da Câmara foi punida por ter publicado um vídeo em seu canal com desinformação sobre a vacinação infantil.

O material foi excluído pela plataforma por violar regras relacionadas à pandemia, de acordo com monitoramento da consultoria Novelo Data. O vídeo é uma live com duração de mais de 4 horas postada em 6 de janeiro com posicionamentos contrários à imunização de crianças contra a Covid-19.

“Agradeço a todos que se inscreveram no meu canal reserva, mas fui informada pelo YouTube que se eu fizer a live por lá, isso seria considerada [sic] uma burla à minha suspensão e poderei perder em definitivo ambos meus canais”, escreveu a deputada em sua página no Telegram.