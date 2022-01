Por falta de doses, Rio interrompe calendário de vacinação de crianças

A prefeitura do Rio deu início à vacinação de crianças contra a Covid-19 na segunda-feira e já no final do dia de terça e no começo desta quarta teve que voltar atrás e congelar o calendário de imunização por falta de doses.

A previsão na capital era vacinar crianças de 11 anos de segunda a quarta desta semana e depois seguir com a aplicação na faixa etária de 10 anos por três dias, de quinta a sábado. A escassez de vacinas fez a gestão de Eduardo Paes (PSD) suspender a progressão do calendário.

Por ora, apenas crianças de 11 anos estão autorizadas a receberam o imunizante até o final desta semana, além dos adultos em busca da dose de reforço.

Diversos pais relataram nesta terça e quarta dificuldades para vacinar seus filhos nos postos da prefeitura, que anunciou que retomará o calendário normal assim que o Ministério da Saúde remeter mais doses à capital fluminense.

Não é a primeira vez que o Rio precisou suspender a progressão da imunização por falta de doses. A previsão inicial era a de que as crianças de cinco anos de idade fossem vacinadas no início da segunda semana de fevereiro, mas por enquanto o grupo mais novo autorizados pela Anvisa a receber a vacina ainda está sem previsão de ser atendido.

Em outras ocasiões de suspensão do calendário de vacinação não demorou mais que alguns dias para a situação voltar à normalidade.