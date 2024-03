Polícia Legislativa investiga entrada de Marcos do Val com faca no Senado

A Polícia Legislativa está investigando a entrada de Marcos do Val (Podemos-ES) com uma faca no Senado na semana passada. Durante uma reunião secreta da Comissão de Segurança Pública da Casa em 27 de fevereiro, o parlamentar sacou a arma e desferiu golpes contra uma laranja e um frasco plástico de álcool em gel.

Antes, ao chegar no Congresso naquele mesmo dia, Do Val havia passado por um dos pórticos detectores de metais e colocado sua pasta no aparelho de raio-X, mesmo sendo isento de se submeter aos procedimentos de inspeção, supostamente para “testar” a capacidade dos equipamentos de detectar uma faca de fibra de carbono.

Ao ser questionado por jornalistas depois da reunião da comissão, o senador capixaba disse que havia apresentado “alguns equipamentos que precisam ter atualização da tecnologia”. E acrescentou: “Entrei com isso aqui (uma faca) no Senado Federal, e não foi detectado. Aí eu desferi contra uma fruta para mostrar a facilidade.”

Do Val também abordou o que chamou de “fragilidade” do esquema de segurança da Casa em reunião de senadores da oposição com Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Procurada pelo Radar, a assessoria de imprensa do Senado disse em nota que a Secretaria de Polícia Legislativa “imediatamente procedeu à apuração dos fatos, não só com o intuito de esclarecer o ocorrido, mas também pela busca contínua do aperfeiçoamento dos seus procedimentos de segurança no controle de acesso à Casa”.

O órgão não informou se os equipamentos de inspeção detectaram a presença de alguma lâmina nos bolsos ou na pasta de Marcos do Val — o senador alegou que a faca que sacou na comissão teria passado despercebida.

A investigação está sob sigilo, segundo a Polícia Legislativa, com base em um artigo da Lei de Acesso à Informação que estabelece que “são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação, as informações cujo acesso ou divulgação possa pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional”.