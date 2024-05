Plataforma oferece dados em tempo real para prevenção e socorro no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Empresas nacionais e internacionais, professores e entidades públicas do Rio Grande do Sul se uniram para lançar o PainelRS, plataforma baseada em inteligência geográfica e geoprocessamento que inclui informações da NASA e pode ser acessada pelo site https://painelrs.com.br/ ou pelo Instagram @painelrs.

Desenvolvido por empresas como a Imagem Geosistemas, ESRI, Codex, Linedata, Yalo, Microsoft e a NASA, o PainelRS oferece em tempo real dados de segurança, saúde, locais para abrigo, pontos de coleta e distribuição de doações e status de barragens no estado.

Por meio de WhatsApp, chatbots e webchats, o site permite uma rápida coleta de informações, além de mais eficiência na comunicação e na coordenação de respostas.

De acordo com Marlos Batista, diretor de sustentabilidade da Imagem Geosistemas – uma das empresas líderes do projeto – , o cruzamento de dados geográficos permite entender os cenários de forma detalhada, “fornecendo dados sobre as áreas de risco, a evolução das inundações e o status das barragens de forma interativa”, por meio de mapas.

O CEO da Linedata, Thiago Lapagesse, afirma que o painel passa a ser um importante canal de comunicação por aplicativos de mensagens, que é a forma mais rápida de cidadãos buscarem informações básicas, além de ser um espaço para abertura de chamados para resgate.