Plataforma leva para a rede um passeio pela história do Rio

Instalado na Cidade Nova, região central do Rio de Janeiro, desde 2004, o Circo Crescer e Viver lança, no dia 28 de junho, o projeto ‘Território Inventivo’, uma plataforma de tecnologia e memória que busca cartografar e dimensionar a riqueza cultural, social e histórica vibrante na região. Desenvolvido pela equipe de pesquisadores do Circo, liderada por Miguel Jost e Patricia Froes, o projeto funciona como uma enciclopédia interativa com fotos e informações sobre os principais eventos e personalidades da região. A procura está segmentada por data, endereço e por nove temas principais: samba, canção popular, circo, teatro, imprensa, literatura, religião, patrimônio e sociedade.

“Desde a sua criação a Cidade Nova, mesmo com toda importância histórica para a formação da identidade cultural brasileira, sofre com os apagamentos gerados por inúmeras transformações urbanísticas. O que queremos com esta plataforma é reverenciar a memória deste território e evitar que novos ciclos de ‘desenvolvimento’ sejam apenas a expressão das lógicas de expansão e expulsão de gentes e dilapidação da história”, diz Junior Perim, diretor presidente do Circo Crescer e Viver.

Dentre os acontecimentos, destaca-se a criação do bonde com sistema a vapor, em 1889. A implantação dos serviços de transporte na freguesia era o que faltava para propulsar a aproximação dos bairros da Cidade Nova, Catumbi, Rio Comprido e Estácio ao centro nevrálgico da cidade, assim como sua ligação com a Zona Norte da cidade. A Cidade Nova emergiu então como um dos bairros mais acessíveis e bem conectado ao centro administrativo, comercial, político, assim como ao porto e aos florescentes subúrbios mais para o oeste e para o norte.