Plataforma digital do governo federal atinge 130 milhões de usuários

O gov.br atingiu a marca de 130 milhões de usuários, número que equivale a 80% da população acima de 18 anos no país.

A plataforma digital do governo federal consta com mais de 4.900 serviços, como as carteiras digitais de trânsito e de trabalho, abono salarial, certificado de vacinação, Sisu, Enem, Fies e, mais recentemente, o Valores a Receber, do Banco Central.

Recentemente, o gov.br alcançou 40 milhões de pessoas com níveis prata e ouro, necessária para diversos serviços que passam a exigir essa segurança maior, como a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, da Receita Federal.

“Saímos praticamente do zero, quando assumimos esta gestão, para 130 milhões de pessoas cadastradas no gov.br! É um aumento de mais de 70 vezes nestes três anos e um avanço reconhecido por organismos internacionais, como o Banco Mundial, que identificou o Brasil como o líder em governo digital nas Américas e entre os países com mais de 100 milhões de habitantes”, comemora o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, indicado para assumir a presidência da Petrobras.

