Plataforma de apostas investe R$ 200 milhões em clubes de futebol

Novo patrocinador master do Athletico Paranaense, o Esportes da Sorte, uma das plataformas de apostas que operam no futebol brasileiro, deve investir, nos próximos três anos, cerca de 200 milhões de reais em clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

A empresa patrocina quatro clubes na Série A do Brasileirão, cinco clubes na Série B e ainda tem negócios na Série C. São pelo menos 57 milhões de reais nos três anos de contrato com o Bahia, 50 milhões de reais pelo mesmo período com o Athletico Paranaense e outros 50 milhões de reais com o Grêmio. Com o Goiás, outro time de Série A, devem ser investidos algo em torno de 32 milhões de reais por três anos de contrato. Já com os seis times de Série B e C serão aproximadamente 12 milhões de reais.