Planalto resolve abrigar investigado por assédio e depois volta atrás

Ligado a quadros do PT no Rio Grande do Sul, o diretor de Administração e Planejamento do Cade, Ricardo Lovatto Blattes, foi exonerado nesta semana após tornar-se formalmente investigado por assédio moral no órgão. As denúncias contra Blattes partiram de nove assessoras que conviveram com ele no órgão.

Nesta quarta, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, exonerou Lovatto. O petismo, no entanto, se movimentou e levou o ex-diretor para dentro do próprio Palácio do Planalto. Ele foi nomeado na Secom. A operação, no entanto, teve vida curta. O chefe interino da repartição, que substitui Paulo Pimenta, teve que voltar atrás e tornar sem efeito a nomeação quando a manobra tornou-se pública.

No Cade, a indicação de Blatter para a diretoria é creditada ao ex-chefe da Secom Paulo Pimenta. Ele, no entanto, nega essa relação.