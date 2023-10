PL aprovado no Senado pode desvirtuar mercado de carbono, diz associação

Giro VEJA - 6 de outubro de 2023

Morte por engano é principal suspeita da polícia sobre ataque a médicos

A principal linha de investigação da polícia sobre o assassinato de três médicos em um quiosque no Rio de Janeiro é a de que uma das vítimas, Perseu Ribeiro Almeida, tenha sido confundida com um miliciano pelos atiradores. Nesta sexta, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Renato Torres, chegou a dizer que "não resta mais dúvida" de que os médicos foram mortos por engano. As investigações continuam.