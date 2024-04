Pimenta diz que bronca de Lula em ministros foi “brincadeira”

O ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, iniciou, nesta terça-feira, o café da manhã de Lula com jornalistas com uma crítica à imprensa. Segundo ele, no dia anterior, o presidente fez uma brincadeira com seus auxiliares, que virou manchete “em boa parte da imprensa brasileira”.

“O presidente Lula fez uma brincadeira, como um recurso de retórica, qualquer pessoa que estava lá percebeu que se tratava de uma forma generosa e carinhosa que o presidente Lula, normalmente, faz com as pessoas que ele quer bem”, disse Pimenta.

“Ele fez uma brincadeira com Alckmin, com Haddad, com Rui e com Wellington, nós tenhamos como manchete de boa parte da imprensa brasileira, não os anúncios, tantos anúncios importantes, milhões de reais de crédito inédito acabam secundarizados como se aquela brincadeira tivesse sido uma crítica, uma bronca, uma reprimenda, do presidente Lula insatisfeito com a sua equipe”, seguiu.

Na segunda-feira, Lula anunciou o programa Acredita, que oferece crédito a pequenas e micro empresas, e o Desenrola Pequenos Negócios, eixo da política de renegociação de dívidas para pequenos empreendedores.

Diante dos assuntos “secundarizados” pela mídia, de acordo com o chefe da Secom, Pimenta disse que o café desta manhã é uma oportunidade para “qualificar” a relação do Planalto com a imprensa, já que “desse jeito, o presidente Lula não vai poder nem brincar mais”.

“Queremos aproveitar esse encontro também para qualificar a nossa relação com a imprensa. Para que nós possamos também ter uma relação que valorize também aspectos importantes daquilo que diz respeito à política pública, ao país, à geração de empregos, ao crescimento da economia”.