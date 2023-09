PIB do Paraná cresce 8,6% no primeiro semestre

O PIB do Paraná cresceu 8,6% no primeiro semestre de 2023, na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, chegando a 372 bilhões de reais.

O resultado, medido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), está acima de expansão de 3,7% do PIB nacional no mesmo período, segundo dados do IBGE.

A economia do Paraná também avançou mais que as de São Paulo (2,4%) e de Minas Gerais (3,1%) no mesmo intervalo, medidas pela Fundação Seade e pela Fundação João Pinheiro.

