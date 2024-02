PGR recorre ao STJ para liberar importação de sementes de cannabis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PGR apresentou recurso ao STJ para derrubar decisões do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negaram habeas corpus a três pessoas para importação de sementes de cannabis sativa (maconha) para produção artesanal de óleo extraído da planta, com objetivo de tratamento terapêutico.

O MPF aponta em seus recursos que os acórdãos do TRF-3 contrariam jurisprudência do STJ sobre o tema, o que gera insegurança jurídica.

Os recursos especiais se referem a três habeas corpus movidos por pessoas com diferentes enfermidades, que fazem uso de óleo extraído de cannabis para o tratamento de suas doenças, após tratamentos convencionais não darem resultado.

Todos têm laudos relatando seus casos, demonstrando inclusive os efeitos benéficos dos óleos prescritos ou extraídos da planta.

Continua após a publicidade

Os pedidos também apresentaram receitas médicas prescrevendo óleo à base de cannabis e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importação do medicamento.

Nos três casos, os pacientes buscam afastar eventuais repercussões criminais que a importação de sementes e o cultivo das plantas possam ter contra eles.

O TRF-3 negou a concessão dos habeas corpus, embora a jurisprudência do STJ, firmada para casos idênticos, seja a da expedição do salvo conduto. O fundamento da decisão do TRF-3 é a dúvida sobre se o óleo feito artesanalmente teria a mesma eficácia da substância obtida em laboratórios.