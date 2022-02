PGR abre investigação sobre sumiço de dados na Saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Número dois da PGR, Humberto Jacques de Medeiros comunicou ao STF que abriu investigação, a partir de uma representação do PT, para apurar o “apagão de dados” do Ministério da Saúde, depois de um ataque hacker no ano passado.

“Os fatos que estão sendo investigados no mencionado caderno apuratório — possível ataque cibernético nos bancos de dados do Ministério da Saúde — trarão reflexos e poderão redundar, ou não, no suposto cometimento dos delitos que os noticiantes ora atribuem ao atual Ministro da Saúde — quanto à omissão, em tese, dolosa e criminosa de dados”, diz Medeiros.