PF mira um dos garimpos mais lucrativos da América Latina

A Polícia Federal deflagrou na última sexta a Operação Mineração Obscura, para investigar denúncias de atividade garimpeira ilegal na cidade de Maués, no Sul do Amazonas, e resgatar trabalhadores em situação análoga à escravidão.

A ação é realizada em conjunto com o ICMBio, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho.

Após o deslocamento das equipes para o local, foi constatada, nesta segunda, a presença de mais de 70 garimpeiros trabalhando em condições degradantes e equiparadas à escravidão.

O garimpo é realizado na modalidade de poço, onde os trabalhadores operam de forma subterrânea, desprovidos de qualquer equipamento de proteção individual.

Além disso, foi identificada a prática de servidão por dívida, evidenciando a exploração desumana dos trabalhadores.

De acordo com as investigações, tratava-se de um dos garimpos mais lucrativos de toda a América Latina, com uma produção diária superior a 6 quilos de ouro.

Essa ação conjunta visa não apenas coibir atividades ilegais, mas também proteger os direitos dos trabalhadores e preservar o meio ambiente.

Os responsáveis pelo garimpo ilegal serão responsabilizados perante a lei, enquanto medidas serão tomadas para garantir o resgate e a assistência adequada aos trabalhadores encontrados em situação de vulnerabilidade.

A operação continua até o dia 3 de maio, data em que será divulgado balanço das ações da Polícia Federal na região.