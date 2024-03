PF mira homem que criou perfil falso de Lewandowski no Instagram

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta para cumprir mandados de busca contra um suspeito de ter criado um perfil falso em rede social do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A ação ocorre em Osasco (SP).

Segundo a PF, o investigado criou uma conta no Instagram com nome e foto de Lewandowski, sem autorização ou conhecimento do ministro.

“A investigação terá continuidade para esclarecer qual era o objetivo do investigado com a criação de perfil falso”, diz a PF.