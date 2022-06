PF investiga novo foco de corrupção no governo Bolsonaro

A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar superfaturamento nos gastos do governo de Jair Bolsonaro com propaganda. O Inquérito Policial 2022.0030159 está com o delegado José Augusto Campos Versiani e resulta de representação feita pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e pelo senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) ao Ministério Público Federal em outubro do ano passado.

Os parlamentares identificaram gastos milionários para a produção de vídeos por várias empresas contratadas pelo governo federal. Segundo Elias Vaz, “as irregularidades vão desde a cobrança de serviços que não foram prestados, passam por altos salários e número elevado de profissionais, equipamentos pagos e que não foram utilizados e o pagamento de valores muito acima dos de mercado”.

“É dinheiro público usado de forma indevida, enquanto o povo sofre para colocar comida na mesa. O correto seria que os responsáveis devolvessem os recursos para os cofres públicos”, diz Vaz