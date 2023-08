PF intimou Carla Zambelli para depor em setembro

A deputada federal Carla Zambelli foi designada a prestar depoimento à Polícia Federal em setembro, informou a defesa da parlamentar ao Radar. Ela foi acusada, durante a CPMI do 8 de janeiro, por Walter Delgatti, de ter financiado ações do hacker para demonstrar fragilidades no sistema de computadores do Conselho Nacional de Justiça.

Delgatti teria recebido cerca de 14.000 reais por transferências e 26.000 reais em espécie. Os valores teriam sido repassados por assessores de Carla Zambelli e do irmão, Bruno Zambelli, deputado estadual em São Paulo. A forma como os pagamentos em dinheiro vivo ocorreram, porém, não foram informados.

