PF faz operação contra madeireiros em terra indígena no Mato Grosso

A PF deflagrou nesta terça uma operação para coibir e investigar um grupo que promove a exploração de madeira ilegalmente na terra indígena Menkragnoti, em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, autorizados pela 1ª Vara Federal de Sinop. Agentes realizaram diligências nas cidades Matupá, Guarantã do Norte e Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, e em Iporá, Goiás.

As investigações começaram em fevereiro deste ano depois de denúncia recebida pela Funai de que próximo à aldeia foi encontrada uma área com cerca de 2.000 metros cúbicos de madeiras cortadas e prontas para o transporte. Segundo os agentes, os madeireiros aliciavam indígenas para participar da exploração e teriam oferecido 70.000 reais lideranças da aldeia Kororoti para participarem do esquema.

Também em fevereiro, as autoridades sobrevoaram a região e constataram outros focos com madeiras empilhadas. Na ocasião, o Ibama apreendeu veículos e armas com madeireiros. Os mandados cumpridos nesta terça-feira têm como foco suspeitos de participarem do crime, entre elas os madeireiros e a ao menos uma liderança indígena.

Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes ambientais de desmatamento e óbice à ação fiscalizadora do poder público, além de associação criminosa. Somadas, as penas chegam a quase sete anos de prisão. A operação leva o nome de Escudo de Palha.