PF encontra 19 trabalhadores escravos em fábrica de cigarros no RJ

A PF encontrou nesta segunda-feira 19 pessoas de origem paraguaia trabalhando em condições análogas à escravidão em uma fábrica de cigarros falsificados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os agentes estouraram o local em pleno funcionamento. Segundo as investigações, a fábrica, que falsificava uma marca de cigarros do Paraguai, produzia em grande quantidade e abastecia todo o mercado do Estado do Rio de Janeiro.

Os estrangeiros viviam na própria fábrica e trabalhavam 12 horas por dia nos sete dias da semana, sem direito a descanso, e em local sem condições mínimas de higiene.

Os trabalhadores contaram que foram trazidos do Paraguai com os olhos vendados e com a promessa de que trabalhariam em uma produção têxtil. Eles, contudo, foram levados para a fábrica de cigarros e até o momento do resgate nesta segunda não sabiam exatamente o endereço onde estavam. Os cativos disseram também que desde a sua chegada mantinham contato com apenas uma pessoa, que esteve todo o tempo encapuzada e armada.