PF e Ibama combatem venda ilegal de ouro e mercúrio na Amazônia

A PF e o Ibama deflagraram nesta quinta uma operação para coibir a extração ilegal de ouro e a compra e venda irregular de mercúrio em estados da Amazônia e também do Sudeste e do Sul do país.

Batizada como operação Hermes, a ação policial cumpre cinco mandados de prisão preventiva e nove de prisão temporária.

Outros 49 mandados de busca e apreensão foram autorizados para cidades do Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia, incluindo residências, sedes de empresas, depósitos e áreas de mineração.

Os mandados foram autorizados pela 1ª Vara Federal de Campinas (SP), que também autorizou o sequestro de bens dos investigados em montante que chega a 1,1 bilhão de reais, o equivalente ao prejuízo estimado que teria sido causado ao erário pela suposta organização criminosa.

O mercúrio tem um papel importante no garimpo do ouro. Como não existe mercúrio em solo brasileiro, o metal é importado. A operação investiga “condutas de pessoas físicas e jurídicas envolvidas com a importação e comércio de mercúrio, recicladoras de resíduos e mineradoras de ouro com sedes em municípios nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Pará”.

Às 10h20 a PF ainda não havia informado quantas pessoas foram presas ou quais materiais foram apreendidos na operação.