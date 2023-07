PF deflagra operação contra suspeito de ataque hacker a sites do governo

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, 27, dois mandados de busca e apreensão em São Paulo contra um suspeito de invadir sites do governo, bancos e empresas de telefonia, no Brasil e no exterior. A Operação Coringa, que apura a conduta do hacker, ocorre em parceria com o Ministério Público Federal e tem a colaboração de autoridades dos Estados Unidos.

O suspeito usou programas maliciosos para vender os acessos indevidos em fóruns na dark web. Ele pedia o pagamento em criptomoedas e deveriam ter a intermediação de um garantidor. O hacker será indiciado por invasão de dispositivo informático e receptação e é investigado por organização criminosa.

