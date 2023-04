PF deflagra operação contra garimpo ilegal na Amazônia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta operação contra o garimpo ilegal na região conhecida como Filão dos Abacaxis, localizada no sul do município de Maués (AM). Laudo pericial mostra que o dano ambiental e a extração do ouro no local causou prejuízo superior a 429 milhões de reais.

Quase 50 agentes cumpriram dez ordens de busca e apreensão em Manaus (AM), Nova Olinda (AM), Goiânia (GO), Itaituba (PA) e Campo Grande (MS). A Justiça também expediu seis mandados de prisão temporária.

A soma das penas dos crimes apurados ultrapassam 30 anos de prisão. A Polícia investiga extração de bem mineral sem autorização, utilização de substância nociva à saúde e ao meio ambiente, associação criminosa armada, lavagem de dinheiro e trabalho análogo ao escravo.

A investigação iniciou após denúncia de moradores da região sobre a poluição dos rios e mortandade de peixes. A apuração constatou cianeto nas águas. Com o auxílio do ICMBio e da Força Nacional, a PF destruiu o garimpo ilegal. O Filão dos Abacaxis já havia sido alvo de operação contra o garimpo ilegal em 2015.