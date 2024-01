PF deflagra nova operação para identificar financiadores do 8 de janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF deflagrou nesta segunda a 23ª fase da Operação Lesa Pátria para cumprir 48 mandatos judiciais com objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os ataques contra as sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023, no dia em que os atentados completam um ano.

Expedidos pelo STF, os 47 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva (este, na Bahia) têm alvos no Distrito Federal e nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins e Santa Catarina [veja lista por Unidade de Federação abaixo].

O ministro Alexandre de Moraes determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados — cujas identidades ainda não foram divulgadas. A estimativa é que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar a 40 milhões de reais.

De acordo com a PF, “os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”.

Continua após a publicidade

“As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas”, informou a corporação em nota, na manhã desta segunda.

Veja a lista dos mandados de busca e apreensão por Unidade de Federação:

RS – 13

MT – 10

DF – 5

MA – 4

TO – 3

GO – 2

BA – 2

MG – 2

SC – 2

PR – 1

RO – 1

SP – 1