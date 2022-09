PF apura se ex-auxiliar de Bolsonaro integrava grupo de ‘caçadores’ do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal pediu e Alexandre de Moraes prorrogou por 30 dias a investigação contra o bolsonarista aloprado Ivan Rejane que defendia caçar ministros do STF em perfis nas redes sociais.

Ao periciar o grupo de Telegram “Caçadores de ratos do STF”, criado por Rejane, os investigadores descobriram que todo o conteúdo do aplicativo foi apagado. Por causa disso, Moraes deu dez dias para que o Telegram encaminhe ao tribunal todos os arquivos gerados no grupo.

Há uma lista de perfis que integravam a lista de Rejane. Um nome chamou atenção: “Mário Frias Oficial”. As investigações agora vão identificar se a conta é mesmo do ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro.