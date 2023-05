PF apreende US$ 35 mil e R$ 16 mil com ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

A Polícia Federal apreendeu 35.000 dólares e 16.000 reais em espécie na casa do tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso nesta quarta-feira, em Brasília.

Ao todo, ele tinha aproximadamente 190.000 reais em dinheiro vivo em casa, considerando a cotação atual do dólar.

Ele foi um dos seis presos na Operação Venire, que teve Bolsonaro como um dos alvos de busca e apreensão. As ações foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e miram a atuação de uma associação criminosa que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde.

Veja os nomes dos presos:

Mauro Cesar Barbosa Cid

Max Guilherme Machado de Moura

Sérgio Rocha Cordeiro

João Carlos de Sousa Brecha

Luis Marcos dos Reis

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Max Guilherme, ex-sargento do Bope do Rio de Janeiro, e Sérgio Cordeiro, capitão da reserva do Exército, foram assessores especiais no Palácio do Planalto e, desde que o ex-presidente deixou o cargo, atuam como seus seguranças. A dupla, inclusive, o acompanhou durante as férias nos Estados Unidos.

João Carlos de Sousa Brecha, por sua vez, é secretário municipal de Governo de Duque de Caxias (RJ).

Luis Marcos dos Reis é segundo-sargento reformado do Exército e atuou na Presidência no governo Bolsonaro.

E Ailton Barros é advogado e foi candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PL, partido do ex-presidente.