PF acha cartão de crédito de Bolsonaro e papéis sobre atos golpistas

Além de pen drives, celulares, armas e certificados de diamantes, a PF encontrou na casa de Mauro Cid um cartão de crédito — na validade e ativo — Ourocard Visa em nome de Jair Bolsonaro.

O ex-auxiliar do presidente também guardava “cadernos com anotações políticas de atos contra o processo eleitoral”, um envelope com “documentos que citam o TSE e as urnas eletrônicas”, além de sete páginas com manuscritos “sobre informações políticas e decisões do STF”.

Cid, como mostrou o Radar, também tinha nesse mesmo conjunto de papéis um caderno com “anotações de pagamentos no valor de 50.000 reais e informações políticas”.