Petroleiros entram no Cade contra venda de refinaria da Petrobras

A Federação Única dos Petroleiros, que reúne trabalhadores do setor de petróleo no país, entrou com um recurso no Cade para tentar reverter a venda da refinaria da Petrobras em Manaus, a Reman, para o grupo de distribuição de combustíveis Atem.

O órgão de controle da concorrência aprovou, na semana passada, a venda da refinaria, que havia ocorrido em agosto. Os petroleiros são contra o negócio por entenderem que a unidade foi vendida abaixo do preço de mercado e que haverá ainda mais concentração no mercado de distribuição de combustíveis na Região Norte do país.

A FUP, a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro) e o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas (Sindipetro-AM) entraram com recurso no Cade como terceiros interessados no assunto. Concorrentes da Atem, como a Raízen e a Ipiranga, também questionam o negócio no conselho de defesa da concorrência.

“A venda da Reman está longe de ser concluída e vamos barrá-la. É um dos mais absurdos casos de monopólio privado regional no refino, tanto que praticamente todas as empresas que atuam nesse mercado também foram ao Cade questionar a operação”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar

Continua após a publicidade