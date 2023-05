Petrobras vai protocolar novo pedido para exploração na foz do Amazonas

A Petrobras informou nesta quarta-feira que vai pedir ao Ibama para reconsiderar o licenciamento para perfuração de um poço no Amapá. O pedido havia sido negado pelo órgão ambiental e motivou uma queda de braço interna no governo Lula.

Enquanto a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, defendeu o posicionamento do Ibama por considerar que a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas seria ambientalmente prejudicial, parlamentares governistas do Amapá e o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, apoiam a atividade da Petrobrás alegando que a investida é essencial para o desenvolvimento do Estado.

Em entrevista na terça-feira, ao lado do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, Marina Silva deixou o caminho aberto para a Petrobras enviar novas solicitações ao órgão. No entanto, a posição do órgão foi “Uma decisão técnica em um governo republicano será respeitada”.

A Petrobras defendeu que a avaliação que permitiu o licenciamento para a perfuração (uma portaria de 2012) foi um instrumento de responsabilidade compartilhada entre os Ministérios do Meio Ambiente e Minas e Energia. Segundo a estatal, a perfuração é, inclusive, importante para a segurança da transição energética do país.

“A partir da concessão por meio de licitação, a Petrobras possui o compromisso firmado com a ANP de realizar a perfuração de oito poços exploratórios na região do Amapá Águas Profundas, na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, sendo que o indeferimento pela inviabilidade ambiental pode resultar em litígio e aplicação de multas, além de comprometer a avaliação do potencial da região, bem como a segurança energética e a própria transição energética justa e segura do país”, respondeu a Petrobras.