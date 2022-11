Petrobras Sinfônica se apresenta na Sala Cecília Meirelles nesta sexta

A Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta nesta sexta-feira na Sala Cecília Meireles, espaço histórico na Lapa, centro do Rio, administrado pela Funarj, do governo do Estado.

A apresentação terá regência de Fabio Mechetti, com Juliana Steinbach ao piano. Entre as músicas do repertório está a estreia de “O Canto da Fênix”, encomendada especialmente pela Sala Cecília Meireles, de autoria de Marcelo Dino.

Também serão apresentados o Concerto em Sol Maior, de Maurice Ravel, e a Sinfonia nº 3 de Mendelssohn. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sala Cecília Meireles.