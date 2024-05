Petrobras Sinfônica e soprano portuguesa levam “Ópera” ao Municipal do Rio

A Orquestra Petrobras Sinfônica e soprano portuguesa Carla Caramujo vão apresentar no dia 1º de junho, às 19h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o espetáculo “Ópera em Concerto”, sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky. O repertório conta com obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Strauss.

Carla é vencedora do Prêmio de Melhor Intérprete Portuguesa, concedido pela Fundação Calouste Gulbenkian – uma das maiores honras no cenário musical do país. “É sempre um prazer e uma honra trabalhar com o grande maestro Isaac Karabtchevsky. Mal posso esperar”, diz a cantora.

O concerto clássico faz parte da temporada que celebra os 90 anos de Karabtchevsky, diretor artístico da orquestra e um dos mais respeitados regentes brasileiros.