Petrobras já tem discurso para os próximos aumentos de combustíveis

Com novos reajustes de combustíveis a caminho, a Petrobras alinhou discurso. Um executivo diz que não há saída fácil para o governo de Jair Bolsonaro: ou sobe o preço ou faltará gasolina na bomba:

“Com o preço do barril de petróleo ultrapassando o valor de 88 dólares, espera-se um natural ajuste dos preços do combustível no Brasil. Caso isso não aconteça, corre-se o risco de desabastecimento, uma vez que boa parte do mercado precisa ser atendida por gasolina e diesel importados. Qual importador vai comprar combustível caro no exterior para vender com o preço defasado no mercado brasileiro? Aumentar o preço ou assistir o desabastecimento no país?”