Petista quer que condenados por crime contra democracia fiquem inelegíveis

Giro VEJA - sexta, 17 de fevereiro

A briga entre os dois auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a reabilitação de José Dirceu e a capa de VEJA desta semana sobre a importância do carnaval deste ano são os destaques do dia

Não se passaram nem dois meses da posse e o fogo amigo petista já deu origem ao primeiro embate no primeiro escalão do novo governo. VEJA desta semana mostra em detalhes um embate velado que tomou forma entre o atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad