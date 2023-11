Pesquisa revela preocupação dos brasileiros com a estabilidade financeira

VEJA Mercado em Vídeo

O milionário erro contábil da Magalu e entrevista com Gustavo Cruz

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 14. No exterior, os investidores monitoram os riscos da alteração na perspectiva da nota de crédito dos Estados Unidos para negativa pela agência Moody’s. No Brasil, a varejista Magazine Luiza reportou um lucro líquido de 311 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, mas revelou que erros contábeis provocaram uma redução de 322 milhões de reais do patrimônio líquido da companhia. A Americanas e a Marisa adiaram a apresentação de demonstrações financeiras previstas para a última segunda-feira. Número de serviços no Brasil e de inflação nos Estados Unidos devem repercutir na bolsa. Diego Gimenes entrevista Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.