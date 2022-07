Pesquisa revela o lucro do cibercrime com ataques a empresas no mundo

Realizado pela empresa global de cibersegurança Tenable, o estudo “The Ransonware Ecosystem” revelou que grupos criminosos que sequestram dados online e cobram resgates chegaram a ganhar 692 milhões de dólares em ataques coletivos apenas em 2020. O valor é cinco vezes maior que o “arrecadado” nos seis anos anteriores.

No ano passado, de acordo com o relatório, o FBI comunicou que estava rastreando mais de 100 grupos de ransomware ativos. A Tenable aponta que eles operam como empresas tradicionais, com afiliados que ganham de 70% a 80% do valor dos resgastes, e têm se consolidado como uma das maiores ameaças às organizações globais.