Pesquisa revela as profissões com mais acidentes de trabalho no país

A Justiça do Trabalho acumula cerca de 611.900 ações trabalhistas ativas envolvendo acidentes laborais no país. O levantamento, encomendado pelo escritório LBS Advogadas e Advogados, usou a plataforma Data Lawyer para mostrar em quais estados e com quais profissões há maior ocorrência de acidentes de trabalho.

O transporte rodoviário de cargas lidera as ações trabalhistas, com 23.798 casos ativos. Na sequência, construção de edifícios (23.780); administração pública em geral (17.537); comércio varejista (17.337); restaurantes (13.509) e bancos múltiplos com carteira comercial (12.827).

Em relação aos estados, a maior concentração de processos ativos está em São Paulo com 82.662 mil, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 25.159, Paraná (21.015), Minas Gerais (17.115) e Rio de Janeiro (16.220). Já quanto aos desfechos, 202.057 processos resultaram em acordos, 156.615 foram julgados parcialmente procedentes e 93.432 improcedentes.