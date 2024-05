Pesquisa mostra bom momento de Lula entre o eleitorado feminino

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta, revela uma ótima notícia para Lula entre uma importante e, normalmente, exigente fatia do eleitorado nacional.

A aprovação do trabalho do petista entre as mulheres é de 54% e está dez pontos de distância da avaliação negativa, hoje em 44%.

O resultado é muito diferente da avaliação de Lula entre os homens, no momento negativa e em queda. A rejeição ao trabalho de Lula hoje é de 51% contra 47% de aprovação entre os homens.

A maior plataforma de benefícios sociais voltados para mulheres, as gestoras de muitos lares no país, é um dos fatores que podem explicar o melhor desempenho de Lula entre as mulheres.

As mulheres constituem atualmente 52,6% da população habilitada a votar, segundo dados do TSE.

A Quaest ouviu 2.045 brasileiros, entre os dias 2 e 6 de maio, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,2%. São, no total, 8,1 milhões de potenciais votos a mais que os dos homens.