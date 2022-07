Pesquisa dá banho de água fria em Moro no Paraná

Em mais um revés para Sergio Moro (União Brasil), pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra que Alvaro Dias (Podemos) lidera a corrida ao Senado pelo estado do Paraná.

Sondagem do IRG Pesquisa mostra o atual senador com 32% da intenção de votos, enquanto o ex-juiz da Lava Jato tem 22%.

O levantamento também testou os cenários para o governo estadual. No cenário com Moro na disputa, Ratinho Júnior (PSD) tem 46,4% dos votos, enquanto Roberto Requião (PT) tem 19,6%. Moro figura em terceiro, com 12,9%.

Já num segundo cenário — sem Moro –, Ratinho aparece com 56,5% dos votos, o que consagraria sua vitória em primeiro turno. Na sequência, Requião tem 23,5%.

A pesquisa do IRG ouviu 1.500 eleitores entre os dias 29 de junho e 3 de julho. A pesquisa está registrada no TSE com os números PR-03374-2022 e BR06776-2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

